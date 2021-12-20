Встречи с родными и советское кино. Россияне рассказали, с чем ассоциируют Новый год

Большинство россиян ассоциируют Новый год со всевозможными встречами. Для некоторых праздник — это советские фильмы и большое количество еды. К такому выводу пришел сайт kp.ru после проведенного опроса.

Согласно исследованию, 32% россиян считают Новый год поводом провести время с родными и друзьями. Еще 31% рассказали, что ассоциируют праздник с просмотром советского кино и новогодних программ. Одними из самых популярных фильмов оказались «Ирония судьбы» и «Иван Васильевич меняет профессию».

«Обожаю советские фильмы! И новогоднюю программу на канале „Культура“», — отметил один из участников опроса.

Большого количества разнообразных блюд, включая оливье, ждут от Нового года 17% респондентов. Про елку упомянули 7% россиян. Остывшие 13% людей назвали свои варианты ответа. Причем многие опрошенные подчеркнули, что не могут выделить какую-то одну деталь праздника.

«Встречи, елка, фильмы, застолье! И так почти весь январь», — перечислил участник исследования.

Кто-то из респондентов заявил, что Новый год является праздником для детей. Также россияне назвали 1 января отличной датой для начала новой жизни.