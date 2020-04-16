Встречи анонимных алкоголиков решили проводить в мессенджерах

«Уважаемые друзья! В связи со сложившейся обстановкой в стране из-за пандемии, некоотрые группы перешли на карантин. Но мы продолжаем работу в режиме онлайн. Вы можете посещать наши собрания в Скайпе», — подчеркнули представители группы «Анонимные алкоголики г. Магнитогорска» на официальном сайте.

Подобные записи появились и в других группах анонимных алкоголиков в регионе. Они устраивают встречи в Zoom.