Встречи анонимных алкоголиков решили проводить в мессенджерах
Анонимные алкоголики из Челябинской области перенесли собрания в видеомессенджеры. Из-за самоизоляции они проводят встречи в Skype и Zoom. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Уважаемые друзья! В связи со сложившейся обстановкой в стране из-за пандемии, некоотрые группы перешли на карантин. Но мы продолжаем работу в режиме онлайн. Вы можете посещать наши собрания в Скайпе», — подчеркнули представители группы «Анонимные алкоголики г. Магнитогорска» на официальном сайте.
Подобные записи появились и в других группах анонимных алкоголиков в регионе. Они устраивают встречи в Zoom.