«Встречаться с ней я не намерен»: отец сбитого Алеши Шимко про освобождение Ольги Алисовой

Отец сбитого в Балашихе мальчика Роман Шимко заявил, что намерен добиваться переквалификации дела в отношении Ольги Алисовой на сговор группы лиц. Об этом он заявил в беседе с «360». Сегодня стало известно, что виновница аварии, в которой погиб Алеша Шимко, вышла из колонии на свободу.

По словам Романа, к освобождению Алисовой он отнесся с безразличием. По его словам, главное заключается в том, что в суде она представила поддельную экспертизу о наркотиках.

Ольга Алисова вышла на свободу. Она сбила Алешу Шимко в Балашихе Подробнее

«Мы считаем, что она была в состоянии наркотического опьянения. И мы будем настаивать на сговоре группы лиц, чтобы эти люди понесли наказание по закону», — заявил он.

По словам Романа Шимко, сначала он намерен обратиться с кассацией в Верховный суд, а после дойти и до ЕСПЧ.

Адвокатов, которые бы ему помогали, у Романа Шимко нет. Есть только представители, которые сейчас помогают в истории со сбитым мальчиком в Кировской области. У которого в крови экспертиза, как и в случае Алеши Шимко, обнаружила алкоголь.

Роман Шимко особо отметил, что не намерен идти на контакт с Ольгой Алисовой, даже если она сделает первый шаг.

«Встречаться с ней я не намерен. Зачем встречаться с тем, кого я не считаю за человека?» — заявил собеседник «360».

Об освобождении Ольги Алисовой стало известно во вторник, 12 ноября. До этого она отбывала наказание в колонии-поселении, но после того, как вышла на свободу, осталась в родном городе Балашове. В решении суда, который приговорил Алисову к реальному сроку, также говорилось о том, что она должна выплатить семье сбитого ей насмерть Алеши Шимко 2,5 миллиона рублей. Однако всего родные мальчика получили только 40 тысяч рублей.

Шестилетний Алеша Шимко погиб под колесами автомобиля Ольги Алисовой в Балашихе. Судмедэкспертиза нашла в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя. После выяснилось, что этанол появился из-за того, что специалист неправильно произвел забор крови. Эта ошибка стоила ему 10 месяцев исправительных работ. Ольгу Алисову отправили отбывать наказание в ноябре 2017 года.