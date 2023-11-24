Общество 24 ноября 2023, 14:54 Встреча журналистов-ветеранов «Вечерней Москвы» прошла в медиа-центре редакции газеты

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Встреча журналистов-ветеранов «Вечерней Москвы», приуроченная к 100-летнему юбилею издания, прошла 23 ноября в медиа-центре редакции, передала «Вечерняя Москва».

Генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий поблагодарил гостей вечера за годы работы. Во время встречи ветераны газеты вспомнили время, когда на месте действующих сотрудников редакции были они.

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Отмечается, что главред «ВМ» 2006–2007 годов Жанна Авязова передала в музей редакции уникальный выпуск «Вечерней Москвы», который запретили печатать.