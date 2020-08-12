Встреча с тюленем и капризы природы: Большая норильская экспедиция продолжается

12 августа завершилась вторая неделя уникального комплексного исследования Арктики, которое проводят на Таймыре ученые Сибирского отделения РАН по приглашению «Норникеля».

За это время передвижные отряды преодолели более 2000 километров и отобрали пробы почвы, воды и растений в разных точках полуострова.

Самой дальней «заброской» для ученых стал мыс Входной — место, где река Пясина впадает в Карское море. Туда на вертолете отправились 6 человек.

«Исследуемая территория в районе Карского моря поразила своей суровой природой, просторами и ландшафтами, незатронутыми антропогенной деятельностью», — рассказала о своих впечатлениях Юлия Глязнецова, старший научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН. «При детальном рассмотрении можно понять, что здесь очень богатая флора и фауна: множество птиц, несколько видов мхов. Нам даже посчастливилось увидеть тюленя в дикой природе».

Лагерь Большой норильской экспедиции был разбит возле старой рыболовецкой базы, где никто не жил больше 20 лет. Однако полуразрушенный дом, который оказался на этом месте, отлично подошел ученым для хранения и подсушки образцов растений.

«Когда мы их высушим, то сделаем экстракцию с хлороформом и на хромато-масс-спектрометрии посмотрим состав», — говорит кандидат химических наук из Института химии нефти СО РАН Елена Ельчанинова. «В лаборатории мы изучим и корни, и листики. Будем проверять на наличие органических загрязняющих веществ».

Из-за нелетной погоды группе пришлось остаться на Карском море на 3 дня и 2 ночи. Однако ученые даже обрадовались задержке вертолета, ведь это место настолько уникально, что исследовать его хочется еще и еще.

В это время мерзлотоведы и геофизики продолжают обследовать территорию недалеко от ТЭЦ-3. Они проводят там геокриологическую экспертизу и изучают результаты бурения — по льдистости, вещественному составу и другим параметрам.

Заведующий Игарской геокриологической лабораторией Института мерзлотоведения СО РАН Сергей Сериков отмечает: «Рады, что здесь работают и наши коллеги — изыскатели, и что работа проводится в комплексе. Потому что нам одним это было бы не под силу».

Ученые уже провели замеры температуры грунтов в шести скважинах, установив датчики в каждую из них. Методику измерений объясняет научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН Павел Заболотник: «Все в детстве держали термометр? Помните, нас заставляли делать это в течение 10 минут, чтобы показания были правильные. Здесь также, нужно время. За счет того, что датчики гидроизолированные, нужно, чтобы они приняли температуру грунтов, „выстоялись“. На это уходит около 2 часов».

По окончании экспедиции мерзлотоведы сделают комплексный анализ, дадут свою оценку ситуации и прогноз.

Непрерывно в Норильске трудятся и гидробиологи. Всего за несколько дней они исследовали Норило-Пясинскую водную систему от ТЭЦ-3 до района впадения реки Далдыкан в реку Амбарную и оперативно провели пробоподготовку. Иначе нельзя, ведь некоторые организмы могут погибнуть, у других может измениться численность и состав.

Зообентос — кормовую базу для рыб — ученые отбирают вручную при помощи небольшого пинцета, а фитопланктон — водоросли — процеживают через специальный фильтр.

«Отобранную воду я наливаю в цилиндр, где находится мембранный фильтр», — рассказывает о технологии старший научный сотрудник Института Биофизики СО РАН Елена Кравчук. «В нем поры очень маленькие — 0,4 микрон. Вода проходит сквозь фильтр, а все организмы, которые были в воде, остаются. Когда мы приедем в свой институт, то посмотрим, какие водоросли есть в этой воде и сколько их там. Мы оценим численность, биомассу, видовой состав, и узнаем все о фитопланктоне — то есть о водорослях, которые живут в толще воды».

Полевая часть Большой норильской экспедиции продлится до конца августа, а уже к декабрю 2020 года ученые СО РАН составят рекомендации и общую концепцию хозяйствования в Арктике в изменившихся условиях.