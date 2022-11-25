25 ноября 2022, 13:15
Встреча Путина с матерями военнослужащих пройдет в свободном формате
Пресс-секретарь Песков назвал свободным формат встречи Путина с матерями военнослужащих
План встречи президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих не согласовывали заранее. Разговор пройдет в свободном формате, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.
«Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа», — сказал Песков на брифинге.
Реклама
Мероприятие приурочили ко Дню матери, оно пройдет 25 ноября. Администрация опубликует только приветствие президента, основная часть встречи может пройти без огласки — по словам Дмитрия Пескова, это решат гости.
Реклама
Он добавил, что мероприятие разовое, в администрации не планируют устраивать их регулярно. Но при необходимости президент встретится с матерями военнослужащих еще.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина нет встреч с самими солдатами.
Дату ежегодного оглашения послания президента Федеральному собранию тоже пока не назначили. В прошлом году он сделал это 21 апреля, выступление показал «Царьград».
Дмитрий Песков
Военные
Владимир Путин
Реклама
Реклама