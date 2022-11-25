Общество 25 ноября 2022, 13:15 Встреча Путина с матерями военнослужащих пройдет в свободном формате Пресс-секретарь Песков назвал свободным формат встречи Путина с матерями военнослужащих РИА «Новости»

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План встречи президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих не согласовывали заранее. Разговор пройдет в свободном формате, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

«Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа», — сказал Песков на брифинге.

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Мероприятие приурочили ко Дню матери, оно пройдет 25 ноября. Администрация опубликует только приветствие президента, основная часть встречи может пройти без огласки — по словам Дмитрия Пескова, это решат гости.

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Он добавил, что мероприятие разовое, в администрации не планируют устраивать их регулярно. Но при необходимости президент встретится с матерями военнослужащих еще.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина нет встреч с самими солдатами.

Дату ежегодного оглашения послания президента Федеральному собранию тоже пока не назначили. В прошлом году он сделал это 21 апреля, выступление показал «Царьград».