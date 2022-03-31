Встреча представителей Фонда реновации и участников программы прошла в Люблино

В Люблино провели встречу представителей Фонда реновации с участниками программы. Организовать ее помогли управа московского района и муниципальные депутаты Юрий Андрианов, Виктор Суродин и Елизавета Чиркова.

Приглашение на мероприятие получили будущие жильцы дома 23/1 по Ставропольской улице, сообщил сайт The Russian News. На нем присутствовала и заведующая филиалом районной поликлиники № 19 Татьяна Соловьева.

В течение двух часов специалисты и муниципальные депутаты отвечали на вопросы собравшихся. Для будущих новоселов подготовили справочные материалы — для грамотной подготовки к переезду. Их разработала и передала участникам руководитель центра госуслуг «Мои документы» Ирина Диденко.

«Огромное спасибо Московскому фонду реновации жилой застройки, который провел выездное консультирование жителей переселяемых домов. На вопросы жителей отвечали не только сотрудники фонда, но и мы, депутаты района Люблино, а также руководитель МФЦ Ирина Диденко», — отметила Чиркова.

Своевременная и корректная подготовка документов, добавила Диденко, является крайне важным моментов для тех, кого скоро ждет переезд.

«Очень часто люди с нетерпением ждут переезда, а когда доходит до документов, оказывается, что они, например, не зарегистрированы в Росреестре. Теряется время, у людей стресс», — сказала она, призвав готовиться к таким событиям заранее.

Формат подобных встреч руководитель МФЦ назвала популярным и эффективным. Ее участники сумели познакомиться друг с другом, получить ответы на волнующие вопросы и обменяться контактами.

«Вместо ветхого жилья люди получают совершенно новое качество жизни. В таких квартирах действительно хочется жить», — оценила качество новостроек Соловьева.

Мобильный информационный центр для участников реновации работает в ежедневно. Переселять жителей Люблино в дом на Ставропольской планируют во втором квартале 2022 года.