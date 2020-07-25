Вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере в Кузбассе. Это уже второй случай

Медики выявили COVID-19 у шести сотрудников детского лагеря «Лесная сказка» в Новокузнецке. Все зараженные — взрослые. В контакте с ними были почти 300 человек. Лагерь экстренно закрыли.

«В „Лесной сказке“ в городе Новокузнецке, там тоже у шести человек выявили COVID. Все (инфицированные — прим. ред.) — сотрудники, пока ни одного ребенка, в контакте было 299 человек, лагерь также закрыли. Все контактные под наблюдением, провели обработку территории», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Ранее в детском оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказка» в Новокузнецком районе зафиксировали шесть случаев COVID-19 у двух детей и четырех взрослых. В учреждении соблюдали все требования Роспотребнадзора. Всех детей вывезут из лагеря до 27 июля. Их отправят в двухнедельную самоизоляцию. В «Сибирской сказке» с зараженными контактировали 204 человека.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области медики выявили 3118 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 16 человек. Регион сейчас находится на первом этапе снятия ограничений.