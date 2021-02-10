Вспышку кишечной инфекции выявили в детсаду в Хабаровске

В Хабаровске в детском саду выявили вспышку кишечной палочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

«В ходе процессуальной проверки установлено, что в феврале 2021 года в МАДОУ „Родничок“ по итогам медицинского обследования выявлена кишечная инфекция у пяти воспитанников и двух работников», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время угрозы здоровью воспитанников и работников нет. Теперь Следственный комитет организует проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

В пресс-службе отметили, что процессуальная проверка была организована после появления в СМИ информации о вспышке кишечной инфекции у воспитанников детских садов Хабаровска.

В начале декабря один из иркутских детских садов временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции. У многих заболевших диагностировали сальмонеллез. Следователи организовали доследственную проверку. Всего инфекция была подтверждена у 23 человек, среди них — 19 детей.