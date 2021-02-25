Вспышку кишечной инфекции выявили в детсаду на Чукотке

На Чукотке в детском саду «Родничок», расположенном в поселке Угольные Копи, выявили вспышку кишечной инфекции. Учреждение закрыли на карантин до 28 февраля. Об этом сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора.

«В детском саду инфекция выявлена у 18 малышей. Лабораторные исследования также прошли 38 работников дошкольного учреждения, по итогам которых семь воспитателей являются носителями кишечной инфекции», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

В пресс-службе уточнили, что сейчас проводится дезинфекция всех поверхностей в дошкольном учреждении. Пробы воды и пищевых продуктов на наличие в них ротавируса и норовируса оказались отрицательными.

Ранее в Екатеринбурге недомогание почувствовали десятки детей из нескольких групп одного детского сада. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали острую кишечную инфекцию у всех заболевших. У детей была тошнота, несварение желудка, рвота. Однако заведующая детского сада заявила, что никакой кишечной инфекции в учреждении нет. Похожий случай произошел в городской школе среди младшеклассников. С жалобами обратились восемь детей.