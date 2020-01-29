Вспышку гриппа и ОРВИ зафиксировали среди приморских школьников
В Приморском крае на карантин закрыто 80 классов из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
По данным издания, во Владивостоке под карантинные ограничения попали сразу 37 школ.
Вспышку заболеваемости связывают с возвращением школьников с зимних каникул. Большинство детей преимущественно проводят выходные дома и мало бывают на улице. Некоторые вместе с родителями уезжают в жаркие страны и по возвращении им нужно время для акклиматизации.
«В этот период ребенок легко может подхватить простудное заболевание», — цитирует краевой Минздрав «Экспресс газета».