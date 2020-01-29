Вспышку гриппа и ОРВИ зафиксировали среди приморских школьников

По данным издания, во Владивостоке под карантинные ограничения попали сразу 37 школ.

Вспышку заболеваемости связывают с возвращением школьников с зимних каникул. Большинство детей преимущественно проводят выходные дома и мало бывают на улице. Некоторые вместе с родителями уезжают в жаркие страны и по возвращении им нужно время для акклиматизации.

«В этот период ребенок легко может подхватить простудное заболевание», — цитирует краевой Минздрав «Экспресс газета».