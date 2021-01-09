Вспышку COVID-19 зафиксировали в новгородском интернате для инвалидов

В Боровичском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Новгородской области зафиксирована вспышка коронавируса. По данным регионального оперштаба, в учреждении заразились 75 человек, из них 10 госпитализированы.

В начале года симптомы заболевания появились у троих пациентов, говорится в сообщении оперативного штаба. Их изолировали. Сделанный тест на коронавирус подтвердил у них наличие инфекции. После этого анализы взяли у всех проживающих в учреждении.

«Сегодня наличие вируса подтвердили еще у 72 человек. По имеющейся информации, в настоящее время госпитализировано в Боровичскую ЦРБ 10 пациентов, один из которых находится в реанимации», — приводит РИА «Новости» сообщение регионального оперштаба.

У остальных заразившихся болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме, добавляется в заявлении. Все пациенты получают необходимые лекарства, а в помещениях интерната установлены дезинфицирующие аппараты.

В учреждении в общей сложности постоянно находятся 100 проживающих и 22 сотрудника.

Российские медики провели более 93,2 миллиона тестов на коронавирус с начала пандемии. Под наблюдением сейчас находятся 633 425 человек.

В декабре в России началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV, которая продолжается и на новогодних каникулах. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в течение января в российские больницы и поликлиники поступит около 6,5 миллиона доз отечественной вакцины «Спутник V». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививки уже сделали более миллиона россиян.