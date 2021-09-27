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    27 сентября 2021, 17:22

    Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали на предприятии «Мираторга» под Белгородом

    Ольга Назаркина

    Вспышка африканской чумы свиней произошла на предприятии холдинга «Мираторг» в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

    Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали на предприятии «Мираторга» под Белгородом

    По данным ведомства, диагноз был установлен 22 сентября специалистами Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории после изучения 30 проб, отобранных у свиней, принадлежащих «Мираторгу», с площадки «Бродок-2». Информацию об этом также подтвердили в Федеральном центре охраны здоровья животных.

    После этого по распоряжению губернатора на предприятии в хуторе Долгий Бродок Корочанского района был введен карантин. Эта территория признана эпизоотическим очагом АЧС. В радиусе пяти километров от его границ определена угрожаемая зона, а в радиусе 10 километров — зона наблюдения.

    Сейчас специалисты предпринимают меры, чтобы не допустить распространения заболевания. В Россельхознадзоре призвали местных жителей сообщать обо всех случаях заболевания или падежа свиней в личных подворьях. Эти данные можно предоставлять в ветеринарную службу района или обратиться по горячей линии управления ведомства.