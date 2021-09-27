Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали на предприятии «Мираторга» под Белгородом

Вспышка африканской чумы свиней произошла на предприятии холдинга «Мираторг» в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, диагноз был установлен 22 сентября специалистами Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории после изучения 30 проб, отобранных у свиней, принадлежащих «Мираторгу», с площадки «Бродок-2». Информацию об этом также подтвердили в Федеральном центре охраны здоровья животных.

После этого по распоряжению губернатора на предприятии в хуторе Долгий Бродок Корочанского района был введен карантин. Эта территория признана эпизоотическим очагом АЧС. В радиусе пяти километров от его границ определена угрожаемая зона, а в радиусе 10 километров — зона наблюдения.

Сейчас специалисты предпринимают меры, чтобы не допустить распространения заболевания. В Россельхознадзоре призвали местных жителей сообщать обо всех случаях заболевания или падежа свиней в личных подворьях. Эти данные можно предоставлять в ветеринарную службу района или обратиться по горячей линии управления ведомства.