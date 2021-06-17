Вспышка коронавируса среди детей произошла в ульяновском лагере

В детском лагере «Волжанка» в Ульяновской области произошла вспышка коронавируса. Заразились девять подростков. Об этом сообщил руководитель учреждения Владислав Белоусов.

Анонимное сообщение о вспышке получил Telegram-канал «Симбирский Шугожор».

«С 10 июня в двух старших отрядах (15-16 лет) выявлен и подтвержден коронавирус у девяти детей. Данные по заболеваниям переданы в Роспотребнадзор. Все заболевшие переносят заболевание в мягкой форме и под ежедневным контролем медицинских работников», — сообщил Белоусов каналу.

Руководитель отметил, что эти отряды перевели на изолированный режим на территории лагеря. У педагогического состава коронавирус не выявили. Белоусов добавил, что на территории соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора.

Первая смена продлится до 21 июня. После территория лагеря будет полностью обработана, а персонал пройдет повторные ПЦР-тесты и вакцинацию. Однако часть сотрудников сделали прививку весной. Также весной весь персонал сдал тесты на антитела и ПЦР-тесты. У остальных отрядов все без изменений. Но меры безопасности там усилили.

Кандидат медицинских наук Елена Дондурей ранее рассказала, что способность разносить инфекцию никак не связана с возрастом человека. Источником распространения является социальная активность человека.