Вспышка коронавируса случилась в общежитии вахтовиков в ЯНАО

Перед обсервацией сотрудников «Сибирской сервисной компании» не тестировали на коронавирус. Здоровых людей поселили вместе с инфицированными. В итоге вахтовики массово заразились. Коронавирус подтвердился уже у 20 человек.

«Вы не первая компания, которая воспользовалась несогласованными обсерваторами. Не хочу грозить пальцем, но второго раза не будет», — предупредил Воронов.