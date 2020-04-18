Вспышка коронавируса случилась в архангельской психиатрической больнице. Там заразились более 50 человек

В одной из психиатрических больниц Архангельска у сотрудницы выявили коронавирус. От нее заразились более 50 человек. До вспышки во всей области было 39 больных COVID-19.

В большинстве своем это пациенты и работники клиники. Еще сотня людей из окружения сотрудницы ожидает результатов тестов, сообщило правительство Поморья. Те, кто общался с зараженной вне медучреждения, обязались соблюдать дома карантин.

Здание психбольницы в срочном порядке переделают под инфекционный стационар. На первом этаже будут ухаживать за зараженными, а на втором будет оборудован обсерватор для контактировавших с больными.

«На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, еще порядка ста тестов в работе. Скорее всего, к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет», — отметил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Роман Бузинов.

Власти города сейчас задумываются о том, что необходимо усилить режим самоизоляции в регионе из-за большого числа людей на улице. Также рассматриваются возможность привлечения дополнительных медицинских бригад с привлечением студентов медуниверситета и ординатуры.