Вспышка коронавируса произошла на станции скорой в Екатеринбурге

На подстанции скорой помощи в Екатеринбурге произошла вспышка COVID-19. Коронавирус нашли у семи сотрудников.

«Регулярные плановые тестирования медработников позволили в разное время за последние дни выявить семь случаев заражения среди сотрудников подстанции № 3 скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Они были незамедлительно изолированы, круг контактов определен и помещен под медицинское наблюдение», — сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе Свердловской области.

Представитель штаба уточнил, что несмотря на заражения, подстанция продолжит работать. В бригадах трудятся 110 сотрудников.

Источник E1.ru утверждает, что, кроме семи зараженных, на изоляцию отправили еще около 20 человек, которые с ними контактировали.

По информации на 17 мая, в Свердловской области с начала эпидемии выявили 2731 случай заражения коронавирусом. Погибли шесть человек.

В регионе сохранили режим повышенной готовности и самоизоляции, обязательно использование масок в общественных местах. С прошлой недели губернатор разрешил прогулки и занятия спортом на улице. С 19 мая возобновят свою работу все магазины, торговые центры и уличные кафе.