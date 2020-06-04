Вспышка коронавируса произошла на псковском мясокомбинате

Сотрудники «Великолукского мясокомбината» массово заразились коронавирусом. На предприятии подтвердили 40 случаев COVID-19. Инфекцию выявили в колбасном цеху.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в Instagram, что на коронавирус проверят всех работников цеха.

«Весь полуторатысячный коллектив колбасного цеха, где выявлен COVID-19, будет протестирован за счет предприятия», — пояснил он.

На мясокомбинате уже приняли необходимые меры, чтобы обезопасить остальных работников. От руководства трех организаций, где за последнее время выявили очаги инфекции, на следующей неделе региональные власти ждут отчет.

«По итогам обсудим необходимость применения мер ответственности», — подчеркнул Ведерников. Кроме мясокомбината он упомянул администрацию Плюсского района и Моринский психоневрологический интернат.

COVID-19 подтвердили у 24 работников колбасного и транспортного цехов.

Всего в Псковской области, по данным на 4 июня, выявили 1066 коронавирусных больных. Выздоровели 403 человека, 10 скончались.