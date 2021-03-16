Вспышка африканской чумы свиней произошла в Приморье

В приморском поселке Новый Надеждинского района зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. ДНК вируса нашли в биоматериале погибших животных. Об этом сообщил сайт регионального управления Россельхознадзора.

«Обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупов пяти домашний свиней», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении напомнили, что вирус приводит к гибели свиней и диких кабанов, но для человека он неопасен.

В последние месяцы в России обострилась ситуация с распространением африканской чумы свиней и птичьего гриппа. В сентябре прошлого года в Самарской области даже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за того, что свиней начала поражать африканская чума. В ноябре 2020 года вспышка АЧС была в Приморском крае, а в декабре — в Свердловской области.

Это не сезонная болезнь: ее заносят с привезенными из других мест животными или с кормом. По данным Россельхознадзора, иногда возбудитель передается свиньям через одежду человека, если он контактировал с зараженными животными.