Общество 26 июня 2023, 20:14 Росавиация закрыла аэропорт Минвод из-за повреждения взлетно-посадочной полосы Росавиация временно закрыла аэропорт Минвод из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе Fastboy // CC BY-SA 3.0 / Википедия

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Аэропорт имени М.Ю. Лермонтова в Минеральных Водах временно закрыли. Причиной стал дефект в средней части взлетно-посадочный полосы сообщили в пресс-службе Росавиации.

Бетонная плита разрушилась. Вероятно, из-за жары произошло «вспучивание с растрескиванием поверхности», сообщили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

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Спецслужбы уже устраняют дефект, ожидается что взлетно-посадочная полоса будет отремонтирована к 23:00. Вопрос возобновления полетов остается на контроле Росавиации, указали в агентстве.

Согласно онлайн-табло аэропорта, 26 июня задержаны вылеты в Ереван, Тюмень, Красноярск, Москву, Оренбург. Были отменены рейсы в Уфу, Волгоград и Омск. Не прибудут вовремя — 17 самолетов.

В столице в этот же день задержали и отменили более 20 рейсов. Причины изменений в расписании не сообщаются. В Петербурге, по данным сервиса «Яндекс.Расписание», задержаны пять самолетов.