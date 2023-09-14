14 сентября 2023, 15:32
Всплеск спроса на вторичное жилье в Российской гильдии риелторов связали с повышением ключевой ставки
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с ИА НСН связал увеличение спроса на вторичное жилье с повышением Центробанком ключевой ставки. По его словам, банки не сразу реагируют на ситуацию.
Эксперт отметил, что ажиотаж на вторичном рынке должен пройти к концу сентября.
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«Потому что после увеличения ключевой ставки банки не сразу увеличивают свои ставки, заявляя, что они временно сохраняют прежние. И вызванный этим всплеск спроса к концу сентября закончится», — сообщил он.
Недвижимость
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