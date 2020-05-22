Всплеск коронавируса вызвал нехватку медиков в Северной Осетии
Власти Северной Осетии заявили о резком увеличении случаев коронавируса в республике. К работе пришлось подключить врачей из резервного списка. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обратил внимание на дефицит медицинских сотрудников в республике.
«Мне на „горячую линию“ поступают жалобы, что врачебная помощь приходит с большим опозданием. Понимаю, нагрузка на бригады „скорой“ возросла в разы, врачи работают в зоне риска, заболевают. Кроме того, при госпитализации требуется проведение КТ-исследования», — подчеркнул Битаров.
Он поручил принять срочные меры. Например, врачи из резервного списка вынуждены выйти на работу. По словам главы республики, вопрос с недостающим количеством автомобильного транспорта будет решен.