Всплеск коронавируса вызвал нехватку медиков в Северной Осетии

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров обратил внимание на дефицит медицинских сотрудников в республике.

«Мне на „горячую линию“ поступают жалобы, что врачебная помощь приходит с большим опозданием. Понимаю, нагрузка на бригады „скорой“ возросла в разы, врачи работают в зоне риска, заболевают. Кроме того, при госпитализации требуется проведение КТ-исследования», — подчеркнул Битаров.

Он поручил принять срочные меры. Например, врачи из резервного списка вынуждены выйти на работу. По словам главы республики, вопрос с недостающим количеством автомобильного транспорта будет решен.