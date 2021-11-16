Всплеск кибератак на пользователей онлайн-магазинов зафиксировали во время локдауна

Аналитики компании StormWall сообщили, что в начале ноября увеличилось число хакерских атак на пользователей интернет-магазинов. Об этом написала «Газета.ru».

По данным издания, самое большое количество DDoS-атак зафиксировано на онлайн-магазины по продаже техники (45%), одежды и обуви (32%), а также косметики. Кроме того, атакам хакеров подверглись интернет-магазины по продаже мебели (3%) и товаров для дома (2%).

Вымогательство являлось основным мотивом этих атак. Отмечается, что конкурентная борьба также могла быть причиной всплеска кибератак.