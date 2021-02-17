Вслед за голубыми собаками в Дзержинске появился розовый пес. Новому окрасу нашли объяснение

Жители Дзержинска обнаружили новую окрашенную собаку. На этот раз это был розовый пес, которого сфотографировали на улице Зеленой. Снимки с животным необычной расцветки появились во «ВКонтакте».

Источник фото: vk.com/moydzer

Администратор сообщества Алексей в беседе с «360» рассказал, что розового пса сфотографировали около завода «Кристалл». Он отметил, что в этом случае о химии речь не идет, так как на этом производстве ее не использовали.

«Мне кажется, что это просто шутка, баловство людей после той истории с синими собаками. Я не думаю, что это связано с заводом, потому что химии там никакой нет. Тут, скорее всего, взяли какой-то краситель и решили словить хайп», — поделился он своим мнением.

Голубых собак нашли в Дзержинске на минувшей неделе, около закрытого после банкротства завода «Оргстекло». Конкурсный управляющий Андрей Мисливец не исключил, что собаки извалялись в остатках медного купороса, который дает голубой цвет.

Собак забрали себе зоозащитники. В ходе осмотра и анализа взятых анализов проблем со здоровьем у животных не нашли. Они останутся в госпитале еще на несколько дней, где за ними будут наблюдать специалисты. После карантина собак начнут пристраивать.