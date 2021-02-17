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    17 февраля 2021, 19:50

    Вслед за голубыми собаками в Дзержинске появился розовый пес. Новому окрасу нашли объяснение

    Анатолий Минкин, Мария Бокарева

    Жители Дзержинска обнаружили новую окрашенную собаку. На этот раз это был розовый пес, которого сфотографировали на улице Зеленой. Снимки с животным необычной расцветки появились во «ВКонтакте».

    Вслед за голубыми собаками в Дзержинске появился розовый пес. Новому окрасу нашли объяснение | Изображение 1Источник фото: vk.com/moydzer

    Администратор сообщества Алексей в беседе с «360» рассказал, что розового пса сфотографировали около завода «Кристалл». Он отметил, что в этом случае о химии речь не идет, так как на этом производстве ее не использовали.

    «Мне кажется, что это просто шутка, баловство людей после той истории с синими собаками. Я не думаю, что это связано с заводом, потому что химии там никакой нет. Тут, скорее всего, взяли какой-то краситель и решили словить хайп», — поделился он своим мнением.

    Голубых собак нашли в Дзержинске на минувшей неделе, около закрытого после банкротства завода «Оргстекло». Конкурсный управляющий Андрей Мисливец не исключил, что собаки извалялись в остатках медного купороса, который дает голубой цвет.

    Собак забрали себе зоозащитники. В ходе осмотра и анализа взятых анализов проблем со здоровьем у животных не нашли. Они останутся в госпитале еще на несколько дней, где за ними будут наблюдать специалисты. После карантина собак начнут пристраивать.