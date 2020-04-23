Вскрытие не подтвердило коронавирус у 70-летней пациентки из Богдановича

В свердловской больнице скончался пациент с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция». Вскрытие показало, что COVID-19 у погибшего не было.

Патологоанатомы исследовали биоматериал, взятый у 70-летнего пациента Богдановичской ЦРБ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб Свердловской области.

Результаты экспертизы «показали картину, которая не соответствует коронавирусной инфекции», уточнили в регионе. Пожилой пациент скончался от совокупности факторов, которые были вызваны пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием.

Информация о том, что в Богдановиче умер пожилой пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом, появилась ранее. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что пневмонию диагностировали 70-летней женщине. Ее госпитализировали, и последние дни больная находилась в реанимации.

В региональном оперштабе уточнили, что на 23 апреля в области подтвердили один случай коронавируса при смертном анализе тканей. Всего в регионе COVID-19 болеют 243 человека. Из них 13 пациентов в тяжелом состоянии, а 65 уже дома — они справились с инфекцией.