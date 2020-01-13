    13 января 2020, 17:09

    Вскопать «электоральный чернозем». Уход в политику создателя World of Tanks вызвал смех

    Екатерина Андронова, Юлия Булыгина

    Создатель World of Tanks Вячеслав Макаров не сможет привлечь к своей партии геймеров благодаря одной только популярности игры, ему нужно представить внятную политическую программу. Об этом «360» заявила политолог Екатерина Шульман, которая полгода назад сказала, что поклонников World of Tanks так много, что их можно использовать на выборах.

    «Я действительно на эту тему высказывалась в одном из своих выступлений, но трудно себе было представить, что кто-то это воспримет до такой степени буквально. Конечно же, политические партии не создаются из игроков в игры, или из подписчиков в Instagram, или из поклонников того или иного актера», — отметила Шульман.

    Она подчеркнула, что есть немало случаев, когда актеры или другие знаменитости становились политиками, используя свою известность. Но за каждой знаменитостью стояли программа и сообщение, которое они преподносили своей аудитории.

    Сама идея как идея довольно смешная, в ней нет политической составляющей. Партия, которая хочет куда-то баллотироваться, — это политическая организация, у нее должна быть политическая платформа: идея, лозунг. Пока мы ничего такого не видим. Манифест в значительной степени невнятен. Нельзя выйти к людям и сказать, что я геймер, пенсионер или женщина. Так электоральное поведение не формируется

    Екатерина Шульман.

    Шульман отметила, что в российской политической системе еще достаточно групп, которые не представлены. Например, образованное городское население или работники, страдающие от нарушения трудовых прав. Также она назвала несколько партий с определенной целевой аудиторией: Партия пенсионеров или Партия женщин России. Но даже в этом случае, как подчеркнула Шульман, люди голосуют за идею, а не за известное лицо.

    «То, что они геймеры, говорит нам только о том, что есть некие пути, как до них достучаться. Скорее всего, с этими людьми можно общаться посредством профессиональных сообществ, коллективных чатов, внутри игровой платформы. Вопрос не в том, как до них добраться, а в том, с чем до них добраться, что вы им хотите сказать», — заметила Шульман.

    При наличии программы и возможности достучаться до своей аудитории Шульман назвала геймеров «электоральным черноземом».

    В понедельник создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров подтвердил в Facebook, что действительно уходит из компании Wargaming.net. Вместо этого он будет создавать новую политическую «Партию прямой демократии».