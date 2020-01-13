Вскопать «электоральный чернозем». Уход в политику создателя World of Tanks вызвал смех

«Я действительно на эту тему высказывалась в одном из своих выступлений, но трудно себе было представить, что кто-то это воспримет до такой степени буквально. Конечно же, политические партии не создаются из игроков в игры, или из подписчиков в Instagram, или из поклонников того или иного актера», — отметила Шульман.

Она подчеркнула, что есть немало случаев, когда актеры или другие знаменитости становились политиками, используя свою известность. Но за каждой знаменитостью стояли программа и сообщение, которое они преподносили своей аудитории.

Сама идея как идея довольно смешная, в ней нет политической составляющей. Партия, которая хочет куда-то баллотироваться, — это политическая организация, у нее должна быть политическая платформа: идея, лозунг. Пока мы ничего такого не видим. Манифест в значительной степени невнятен. Нельзя выйти к людям и сказать, что я геймер, пенсионер или женщина. Так электоральное поведение не формируется Екатерина Шульман.

Шульман отметила, что в российской политической системе еще достаточно групп, которые не представлены. Например, образованное городское население или работники, страдающие от нарушения трудовых прав. Также она назвала несколько партий с определенной целевой аудиторией: Партия пенсионеров или Партия женщин России. Но даже в этом случае, как подчеркнула Шульман, люди голосуют за идею, а не за известное лицо.

«То, что они геймеры, говорит нам только о том, что есть некие пути, как до них достучаться. Скорее всего, с этими людьми можно общаться посредством профессиональных сообществ, коллективных чатов, внутри игровой платформы. Вопрос не в том, как до них добраться, а в том, с чем до них добраться, что вы им хотите сказать», — заметила Шульман.

При наличии программы и возможности достучаться до своей аудитории Шульман назвала геймеров «электоральным черноземом».

В понедельник создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров подтвердил в Facebook, что действительно уходит из компании Wargaming.net. Вместо этого он будет создавать новую политическую «Партию прямой демократии».