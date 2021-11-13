Всю пандемию уместили в 2 минуты рекламы «Спутника V»

Разработчики «Спутника V» сняли рекламу вакцины, в которой рассказали, как коронавирус повлиял на людей. Ролик появился в Telegram-канале «Спутника V».

«В этот двухминутный ролик мы уместили два года нашей изменившейся жизни», — написали создатели.

В ролике коронавирус образно изображен в виде шарика, который все сбивает на своем пути. Там упоминаются все ограничения: закрытия общественных мест, отмена массовых мероприятий и перелетов между странами, смертность и появление новых штаммов. В конце появляется вакцина, за которой люди строятся в очередь.

Ранее в Санкт-Петербурге побили рекорд прививочной кампании, который был установлен в июле. Медики сделали более 34 тысяч инъекций вакцины.

За 11 ноября в Санкт-Петербурге первым компонентом привили 22 630 человек. Всего выполнили 34 335 инъекций.