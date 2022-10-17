«Нечисть попадает в головы детей». Член СФ обругала мультики Disney и «Свинку Пеппу» | 360°

Общество 17 октября 2022, 15:37 Поделиться Telegram

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Viber «Нечисть попадает в головы детей». Член СФ обругала мультики Disney и «Свинку Пеппу» Член СФ Павлова обругала зарубежные мультфильмы на слушании по запрету пропаганды ЛГБТ

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Член Совфеда Маргарита Павлова выступила с критикой зарубежных мультфильмов на парламентских слушаниях по законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды. Фрагмент речи Павловой привело издание Ura.ru.

«Компания Disney убеждена, что в ее мультфильмах и другой продукции слишком мало ЛГБТ-пропаганды. И Александр Евсеевич (Хинштейн, председатель Комитета по информационной политике, который подготовил обсуждаемые законопроекты, — прим. ред.) нам сегодня очень наглядно это продемонстрировал, показав и „Свинку Пеппу", и прочую нечисть, которая появляется на экранах и попадает в головы наших детей“, — заявила парламентарий.

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Слушания по законодательным инициативам о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений состоялись в Госдуме сегодня с участием депутатов, представителей профильных ведомств, общественных организаций, религиозных конфессий, родительского сообщества. По данным ВЦИОМ, которые привел на мероприятии председатель Госдумы Вячеслав Володин, число россиян, считающих, что в обществе пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения, за десять лет выросло вдвое. Современные фильмы, спектакли зачастую несут в себе «разрушающие ценности», а обсуждаемые законопроекты позволят семьям «не бояться за детей, которые уходят в школу», в кино, театр, отметил Володин.

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«Мы должны гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их. Потому что, если так дальше пойдет, у нас с вами ситуация будет трагична. Мы защищаем от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире», — считает председатель парламента.

Изменения предлагается внести в пять российских законов и КоАП РФ. Штрафы за пропаганду педофилии могут достичь десяти миллионов рублей. Если пакет законопроектов внесут в Госдуму, его поддержат депутаты и затем сенаторы, поправки могут представить президенту уже в ноябре.

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