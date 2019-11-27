«Вся страна узнала в одночасье»: автора видео с застрявшим в туалете Лукой Сафроновым ждет суд

Один из пассажиров рейса из Казани в Москву снял на видео и выложил в Сеть инцидент с сыном художника Никаса Сафронова, Лукой. Тот застрял в туалетной кабинке самолета и не сразу смог выбраться. Теперь Лука собирается подать на автора ролика в суд.

«Я этого человека найду и подам в суд. Он меня оскорбил и, так сказать, все мои права [нарушил]. Я был в беспомощном положении. Он, вместо того чтобы помогать или хотя бы дать мне возможность выбраться, он меня снимал. Это, конечно, бесчеловечно», — заявил в разговоре с «360" Лука Сафронов.

Он добавил, что публикация видео стала для него неожиданностью, поэтому он еще не успел обратиться к адвокату.

«Я в очень подавленном сейчас состоянии. Сегодня проснулся в состоянии шока, что это попало в интернет. Я нахожусь в Иваново на своем концерте уже и, конечно, для это меня это неприятная вся ситуация. Я уже старался забыть, жить дальше и никому об этом не хотел рассказывать, кроме самых близких, и тут об этом вся страна узнала в одночасье», — поделился Сафронов.

Сын Никаса Сафронова застрял в туалетной кабинке самолета. Видео Подробнее

По его словам, неприятная ситуация произошла с ним во время возвращения из Казани. Пианист 24 ноября летел в Москву после благотворительного выступления для детей в честь Дня матери в доме ребенка.

«Я для них утроил такой подарок: привез рояль, устроил концерт и привез сладости какие-то», — отметил он.

Чтобы никому не мешать и комфортно добраться до города, мужчина купил два соседних кресла на борту лайнера.

«В какой-то момент прошел в туалет и так получилось, что, сидя на нем, я нажал кнопку смыва унитаза. Меня засосало, потому что меня кто-то там торопил, кто-то стучал и я собственно оказался в ситуации», — рассказал Лука.

Выбраться помог экипаж лайнера, который «сработал профессионально». Но один из пассажиров не стал оказывать помощь, а «все это дело снимал, фотографировал».

Пианист отметил, что не имеет претензий к авиакомпании, «потому что, это все-таки я толстый, а не авиакомпания — маленькая».

Речь идет о видео, которое появилось в Сети 27 ноября. На кадрах видно, что крупный мужчина не может выйти из туалетной кабинки в самолете.