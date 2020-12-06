«Вся Россия обеспокоена». Зоозащитница из Дербента рассказала, как удалось спасти песцов от гибели

«Мы уже более 10 лет так спасаем животных. Специализируемся на помощи именно диким животным. Узнали в этом году, что закрывается полностью фабрика зверофермы и животные все идут на мех. Ну и решили хоть кого-то спасти. Сейчас у нас около 70 животных. Правда, это не всех именно мы спасли. Мы написали посты в Instagram, люди откликнулись», — сообщила Куликовская.

Также животных помогли выкупать волонтеры. Но некоторые зверьки останутся у них в приюте.

«Кто-то поедет по всей России — девочки откликнулись. По всей России люди обеспокоены. До сих пор у нас люди пользуются мехами, а не экомехом. Собираем средства, выкупаем этих хвостиков. Они поедут уже по своим домам, где они будут жить уже не в качестве шкурки и меха, в качестве домашнего пушистого питомца. Надеюсь, что мы не опоздали и как можно больше еще выкупим с помощью неравнодушных жителей», — отметила собеседница «360».

Несмотря на то, что удалось пристроить довольно большое количество животных, многих еще только предстоит отправить.

Владельцы зверофермы с лисами, енотами и песцами в Дагестане решили за два дня убить около пяти тысяч животных, опасаясь, что они заразятся коронавирусом (по примеру норок в зарубежных странах). Приют не остался равнодушным и организовал сбор средств в Instagram на выкуп. К этому моменту на звероферме оставались около 600 голов, в основном песцы. Цена одной особи — шесть тысяч рублей. Подписчики массово поддержали инициативу.