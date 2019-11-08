ВШЭ вынесла вердикт Гасану Гусейнову за «клоачный» русский язык

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике вынесла свое заключение по поводу высказывания в соцсетях и СМИ преподавателя вуза, профессора Гасана Гусейнова. Он заявил об «убогом и клоачном» русском языке.

Выступления Гусейнова вызвали негативную реакцию в адрес ВШЭ, а кроме того нанесли существенный ущерб деловой репутации вуза. К такому выводу пришли в университете, сообщил сайт RNS.

«Неоднократные непродуманные и безответственные высказывания и сообщения Г. Ч. Гусейнова в публичном пространстве привели к волне негативной реакции в адрес НИУ ВШЭ в СМИ и социальных сетях, чем нанесли существенный ущерб деловой репутации университета», — рассказали в пресс-службе вуза.

Как отметили в ВШЭ, комиссия по этике большинством голосов признала, что высказывания профессора Гусейнова являются «вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер». Итоговый протокол комиссии по этике опубликован на сайте «Вышка для своих».

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«Рекомендовать профессору НИУ ВШЭ Г. Ч. Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания», — сказано в протоколе. К слову, если верить документу, при голосовании за вердикт большинство приняли его единогласно, но один человек был против. Кто именно — не указано.

В пресс-службе университета добавили, что высказывания преподавателя об «убогом» русском языке «спровоцировали агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей».