ВШЭ пообещала учесть мнение студентов перед ограничением их заявлений

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) пообещали учесть мнение студентов при введении внутренних поправок, которые ограничат их политические высказывания. Обсуждение пройдет во время студсовета 21 января.

17 января стало известно, что вуз побирается изменить внутренние правила — студентам и сотрудникам могут запретить делать политические заявления от лица вуза и его коллектива. Если студент или педагог окажется участником политической или иной деятельности, которая вызывает «существенные разногласия в обществе», они должны будут «принять меры по исключению аффилиации с университетом».

В тот же день в вузе прошла внутренняя встреча администрации вуза со студентами. После ее окончания СМИ написали о том, что всем недовольным учащимся предложили покинуть университет.

«Перед вынесением поправок на рассмотрение ученого совета администрация ВШЭ направила их на обсуждение и согласование студенческому совету. Студенческий совет на следующий вторник [21 января — прим. «360“] назначил свое совещание, куда пригласил представителей администрации, которые приняли приглашение», — рассказал ТАСС директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

Он подчеркнул, что никто не предлагал студентам отчисляться из вуза. Лавров пояснил, что встреча проходила бурно и длилась почти четыре часа. По его словам, студенты, которые там присутствовали, не хотели вести диалог — они выдвигали требования к администрации. Собеседник подчеркнул, что в ходе «довольно эмоционального» обсуждения проблемы могли прозвучать «какие-то риторические реплики», но об отчислении недовольных речи не шло.