ВШЭ пообещала учесть мнение студентов перед ограничением их заявлений
17 января стало известно, что вуз побирается изменить внутренние правила — студентам и сотрудникам могут запретить делать политические заявления от лица вуза и его коллектива. Если студент или педагог окажется участником политической или иной деятельности, которая вызывает «существенные разногласия в обществе», они должны будут «принять меры по исключению аффилиации с университетом».
В тот же день в вузе прошла внутренняя встреча администрации вуза со студентами. После ее окончания СМИ написали о том, что всем недовольным учащимся предложили покинуть университет.
«Перед вынесением поправок на рассмотрение ученого совета администрация ВШЭ направила их на обсуждение и согласование студенческому совету. Студенческий совет на следующий вторник [21 января — прим. «360“] назначил свое совещание, куда пригласил представителей администрации, которые приняли приглашение», — рассказал ТАСС директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.
Он подчеркнул, что никто не предлагал студентам отчисляться из вуза. Лавров пояснил, что встреча проходила бурно и длилась почти четыре часа. По его словам, студенты, которые там присутствовали, не хотели вести диалог — они выдвигали требования к администрации. Собеседник подчеркнул, что в ходе «довольно эмоционального» обсуждения проблемы могли прозвучать «какие-то риторические реплики», но об отчислении недовольных речи не шло.