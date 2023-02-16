Эксклюзив 16 февраля 2023, 11:45 ВШЭ оценила последствия для российской медицины в случае разрыва связей с ВОЗ Директор центра здравоохранения ВШЭ Шишкин назвал негативным сценарием разрыв связи с ВОЗ РИА «Новости»

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Российская медицина утратит доступ к передовым знаниям по линии Всемирной организации здравоохранения, если правительство страны решит приостановить соглашение с ВОЗ. Об этом «360» сообщил директор Центра политики в сфере здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин.

«Мне кажется, если контакты с ВОЗ окажутся прерваны, то негативные последствия для нашей системы здравоохранения окажутся больше, чем политические выигрыши. У нас с ВОЗ всегда было конструктивное взаимодействие, обеспечивающее процесс передачи новых знаний», — рассказал он.

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По словам Шишкина, в ВОЗ работает много российских сотрудников, что оказывает позитивное влияние на ознакомление с передовым опытом организации.

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«Прерывание контактов — не есть хорошо. Если и другие каналы получения информации, например литература и интернет. Но с ВОЗ у нас были конструктивные отношения. Если такое решение примут, то на пользу здравоохранению это не пойдет», — добавил директор Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ.

Ранее ТАСС сообщал, что депутат Госдумы Сергей Миронов обратился с письмом к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой приостановить сотрудничество с ВОЗ. Он отметил, что цели и задачи организации тесно связаны с политикой