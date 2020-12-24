Всеволожск не собирался устанавливать скульптуру Аленки

А ранее приведенная якобы прямая речь главы администрации Андрея Низовского — фейк.

«Это желтая пресса и фейк. Никаких комментариев подобного рода в администрации района никто не давал», — отметили в пресс-службе.

Днем 24 декабря в группе «Всеволожск ВКонтакте» выложили пост. Авторы якобы процитировали главу Всеволожского района. В публикации писали, что областной город уже договорился с властями Нововоронежа, которые обещали прислать Аленку для «придания экопарку „Песчанки“ разнообразия». Также в соцсети упоминалось, что администрация района сделает все возможное, чтобы скандальная скульптура украсила общественное пространство до Нового года.

В декабре в Нововоронеже установили памятник Аленке. Своим внешним видом девушка напугала многих, поэтому скульптуру через три дня демонтировали. Однако скандальный памятник завоевал небывалую популярность. Устрашающую скульптуру уже хотят купить лидер ЛДПР Владимир Жириновский и музыкальный продюсер Андрей Разин.