Всероссийскую перепись населения снова перенесли

Дату проведения Всероссийской переписи населения сдвинули на две недели. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития постановлении правительства, которое опубликовал сайт проектов нормативных правовых актов.

«В рамках рабочей дискуссии с руководством регионов было принято решение о проведении основного этапа Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале „Госуслуги“», — рассказали «Интерфаксу» в Росстате.

В службе отметили, что для организации переписи привлекут ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования.

В конце июня медиаофис Всероссийской переписи населения сообщил, что мероприятие пройдет с 1 по 31 октября. Первые итоги переписи подведут до конца этого года, а окончательные — к концу следующего. Перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но ее решили перенести на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Потом сроки сместили на сентябрь, после этого — на начало октября, теперь на его середину.