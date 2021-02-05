Всероссийскую перепись населения перенесут на осень

Правительство поддержало перенос Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года. Об этом заявил замглавы Росстата Павел Смелов.

«Было принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точные даты будут определены постановлением правительства в соответствии с законом. Сейчас готовятся нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения переписи», — процитировал ТАСС Павла Смелова.

На перенос Всероссийской переписи потребуются дополнительные средства. Какую именно сумму придется добавить к расходам, пока не известно. Смелов отметил, что пока ведутся расчеты.

В декабре Роспотребнадзор предоставил рекомендации Росстату, как проводить перепись.

«Потребуется закупка дополнительных средств индивидуальной защиты для наших сотрудников, для приходящих граждан, вплоть до того, что мы должны предусмотреть возможность выдачи масок для тех людей, кто пришел без маски. После каждого посещения потребуется дезинфекция», — отметил Смелов.

Самыми большими затратами во время переписи населения станут зарплаты переписчиков. По словам замглавы Росстата, они планируют увеличить оплату их труда и услуг привлекаемого персонала.

Перепись населения в России должна была пройти в октябре прошлого года. Из-за распространения коронавируса ее пришлось перенести на апрель 2021 года, сообщало агентство Ura.ru.