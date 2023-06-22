Общество 22 июня 2023, 11:30 Всероссийскую минуту молчания проведут в День памяти и скорби ровно в 12:15 Всероссийская минута молчания пройдет во всех регионах 22 июня РИА «Новости»

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Акция «Минута молчания» пройдет в День памяти и скорби на всей территории России. Ровно в 12:15 жизнь замрет на 60 секунд — на дорогах остановится общественный и личный автотранспорт, прекратят вещать телеканалы и радиостанции, закроются кассы ТЦ, а на производствах, где это позволяет техпроцесс, остановят конвейеры.

Минута молчания охватит все регионы страны. Россияне почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны.

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Закон о ежегодном проведении в 12:15 в День памяти и скорби всероссийской минуты молчания президент России Владимир Путин подписал в апреле 2020 года. Именно в это время в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на СССР.

В минувшем году в Московской области памятные мероприятия 22 июня проводили, в том числе, на соборной площади главного храма Вооруженных сил России.