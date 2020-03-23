Всероссийскую диспансеризацию временно отменили

В Подмосковье уже отменили диспансеризацию и плановые профосмотры в поликлиниках. Во время карантина здоровье жителей региона — как взрослых, так и детей — решили не подвергать риску.

К больным, которые проходят лечение в подведомственных столичному Депздраву медицинских учреждениях, временно не пускают посетителей. Запрет коснулся всех круглосуточных стационаров. Посылки передавать по-прежнему можно.

По всему миру насчитывают более 330 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России на 22 марта выявили 367 пациентов с положительным тестом на вирус. В понедельник положительный результат дали анализы у трех жителей Челябинска.