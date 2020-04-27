Всероссийский полумарафон «Забег» перенесли на август в Московской области

В связи с пандемией коронавируса организаторами полумарафона «ЗаБег.рф» принято решение перенести крупнейшее беговое событие года на 2 августа 2020 года. В Московской области этап «Забега» должен был пройти 31 мая в Королеве.

Такое решение организаторы «ЗаБег.рф» приняли совместно с представителями Московского полумарафона, отмечая, что здоровье и безопасность участников является важнейшим приоритетом.

«Вместе с командой организаторов, мы приняли непростое, но максимально взвешенное решение перенести полумарафон на 2 августа ради безопасности участников, так как это является основной ценностью и приоритетом „Лиги Героев“. Дата выбрана не случайно — мы уверены, что к этому моменту все ограничения касательно вируса будут сняты, а жизнь вернется в прежнее русло. Мы благодарим участников, которые запланировали свой забег на 31 мая, за понимание сложившейся ситуации и предлагаем поддержать онлайн „Забег“, участвовать в челленджах и тренироваться с нашими атлетами в прямом эфире наших социальных сетей для того, чтобы в августе выйти на старт полными сил», — прокомментировала руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

Организаторы отмечают, что сейчас особенно важно сохранять режим самоизоляции, оставаться дома и беречь свое здоровье, чтобы в августе выйти на старт подготовленными и не упустить возможность стать частью Мирового рекорда.

«Сейчас любители бега и профессиональные атлеты не могут реализовать спортивную форму, а организаторы терпят убытки. Это непростой период для всего сообщества, но я искреннее надеюсь, что трудности не разобщат нас, а помогут сильнее сплотиться. Перенос забегов — вынужденная, но необходимая мера. Мы идем на нее с надеждой провести полумарафон в августе», — комментирует ситуацию директор Московского полумарафона Дмитрий Тарасов.

2 августа на старт выйдут 150 тысяч участников бегового мероприятия по всей России. Они получат возможность пробежать одну из четырех дистанций: 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон 21,1 км!

Старт полумарафона запланирован на 09:00 по московскому времени. Трансляцию мероприятия будет вести телеканал «Матч.Страна», проводя прямые включения из десятков городов. В московской студии будут работать спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

Полумарафон «ЗаБег.рф» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации.

В 2018 году одновременный старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах России.

В 2019 году в синхронном забеге приняли участие 19 городов.

В 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех 85 субъектах Российской Федерации, что даст возможность каждому бегуну поучаствовать в установлении мирового рекорда «Забега», как «самого масштабного полумарафона с синхронным стартом».

Больше информации о мероприятии на официальном сайте Забег.рф, а также в официальных группах проекта в VK и Instagram.