Всероссийский онлайн-выпускной предложили сделать ежегодным

В Минобрнауки России предложили сделать онлайн-выпускной ежегодным праздником. Он не станет основным, а будет просто дополнением к традиционному прощанию с вузом.

«Тот выпускной, который состоится, мы его сейчас анонсируем, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником студенчества», — приводит РИА «Новости» слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

26 июня глава ведомства принял участие в пресс-конференции, посвященной всероссийскому онлайн-выпускному для студентов.

В конце мая Фальков заявил, что всероссийский онлайн-выпускной для вузов может пройти 4 июля. Во время мероприятия вчерашних студентов поздравят самые успешные люди России. Министр отметил, что это эксперимент, который заслуживает внимания.

Провести выпускной в Сети для российских студентов в 2020 году решили из-за пандемии коронавируса, чтобы не подвергать людей опасности.

С начала лета ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Кривая выявляемых каждые сутки случаев COVID-19 поползла вниз. По последним данным, всего медики зафиксировали 620 794 случая заражения новым вирусом. От COVID-19 умер 8781 человек.