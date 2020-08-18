Всероссийский конкурс «СМИротворец» начал прием работ

Стартовал прием работ на всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец». Журналистов будут оценивать за лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Конкурс создали, чтобы поддержать профессиональную деятельность журналистов, которые пишут о жизни, культуре и традициях разных народов в России. Все работы будут оценивать в шести номинациях: «Телевидение», «Радио», «Печать», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Нация победителей». Последнюю номинацию ввели специально в честь 75-летия Победы.

Отправить заявку на конкурс могут и студенты профильных факультетов вузов. Жюри будет рассматривать их в рамках отдельной номинации «Поколение мультимедиа». Все работы от авторов, опубликованные в Сети, попадут под раздел «Блоги».

Материалы примут на конкурс, если они вышли в периодической печати или в эфире федеральных, областных, республиканских и других СМИ. Публикации должны быть сделаны в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года. Присылать работы можно на всех языках народов страны, но с краткой аннотацией на русском языке.

Конкурс «СМИротворец» проводится в рамках программы «Реализация государственной национальной политики». Прием работ завершится в разные даты в федеральных округах. До 15 сентября необходимо прислать материалы в Северо-Кавказском и Южном округах. До 1 октября прием продолжится в Дальневосточном, Приволжском, Центральном, Сибирском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.