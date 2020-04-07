Всероссийский конкурс «Смарт. Эволюция» поможет найти антикризисные решения, в том числе по борьбе с COVID-19

Всероссийский конкурс «Смарт. Эволюция» запустили в стране, чтобы найти варианты антикризисных решений, в том числе по борьбе с коронавирусом. Так, участники смогут предложить решение проблем по 12 категориям.

Общий призовой фонд составит 3 миллиона рублей. Конкурс запустили в российском Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Он поможет выявить ряд эффективных практик для решения кризисных ситуаций в основных сферах.

Среди них:

• здоровье

• инвестиции

• развитие экспорта, малого и среднего бизнеса

• уровень жизни и демография

• туризм

• экология

• инновации и технологии

• культура

• эффективное управление

• жилье и городская среда

• образование

• развитие сельских территорий.

Стать участниками смогут россияне старше 14 лет, которые нашли решение акутальной проблемы по одной из категорий или уже реализовали свой проект.

Сбор заявок открыт до 15 мая на цифровой платформе практик устойчивого развития «Смартека». Ее запустили в прошлом году по поручению президента.