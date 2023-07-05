05 июля 2023, 16:07
Всероссийский конкурс лучших молодых электромонтажников стартовал в Новом Уренгое
В Новом Уренгое стартовал конкурс лучших молодых электромонтажников в рамках чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на администрацию города.
В сообщении говорится, что в соревнования приняли участие более 60 студентов и старшеклассников из 39 российских регионов, написал «Ямал-Медиа».
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Участникам необходимо будет собрать, подключить и запустить электрощиток. Также для них подготовлена теоретическая часть.
конкурсы
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