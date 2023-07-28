Общество 28 июля 2023, 13:55 Всероссийский хакатон «Цифровой прорыв» состоится в Нижнем Новгороде в сентябре

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Форум для разработчиков «Цифровой прорыв» будет проходить в Нижнем Новгороде с 8 по 10 сентября этого года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на правительство региона.

Там отметили, что хакатон проводят в рамках реализации проекта президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей». Программисты со всей страны буду решать задачи про машинное обучение нейросетей. Призовой фонд в каждой категории составит один миллион рублей.

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