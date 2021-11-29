Всероссийский форум «PRO Экологию» начал работу в Новом Уренгое

В Новом Уренгое стартовал форум «PRO Экологию», который организовало Российское общество «Знание». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Мероприятие будет проходить в городском многопрофильном колледже с 29 и 30 ноября. Спикеры форума расскажут об экологических инициативах и их успешной реализации в регионах. У слушателей будет возможность принять участие в мастер-классах, экобаттлах, дискуссиях об экологических проблемах и игре на тему сортировки мусора.