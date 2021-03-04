Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет на ВДНХ с 24 по 26 марта

Ежегодный всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет в 16-й раз с 24 по 26 марта на ВДНХ.

Источник фото: forum-goszakaz.ru

Форум-выставка «Госзаказ» — это крупнейшее мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. В форуме ежегодно участвуют представители разных российских регионов — уполномоченные органы по закупкам, заказчики и поставщики. Они встречаются на площадках форума для обсуждения актуальных вопросов. Трехдневный интенсив будет проходить на площади восемь тысяч квадратных метров.

«В 2021 году всех нас ждет большая работа! Форум-выставка должен помочь отечественному товаропроизводителю не просто продать свою продукцию государству, но и стать современным, высокотехнологичным, конкурентоспособным предприятием», — сказал директор форума-выставки «Госзаказ» Андрей Садофьев.

Источник фото: forum-goszakaz.ru

На форуме выявят лучшие российские практики в сфере закупок, эффективной реализации бюджетных средств и контроля за качеством и прозрачностью всех этапов выполнения госзадач.

В мероприятии примут участие Амурская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Ивановская область, Карелия, Республика Коми, Красноярский край, Курганская Новосибирская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Ульяновская области и другие. В этом списке, разумеется, присутствуют Москва и Санкт-Петербург.

Также в этом году на выставочной экспозиции, помимо традиционных партнеров форума — Москвы, Московской области, Республики Татарстан, — появятся стенды Тульской области, Краснодарского края, Республики Бурятия, Пермского края. Впервые на форуме будет представлена экспозиция города Севастополя.