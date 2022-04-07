Всероссийский форум коренных малочисленных народов Севера открылся в Нарьян-Маре

В Ненецком автономном округе стартовал форум коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Отмечается, что в нынешнем году форум получил статус всероссийского мероприятия. На него приехали представители Югры, Ямала, Алтая и Мурманской области. Кроме того, в нем принимают участие члены Ассоциации коренных малочисленных народов России.

«Вопросы сохранения КМНС всегда были актуальны для нашего округа. Ведь даже название региона идентифицирует принадлежность к ненецкому народу», — обратил внимание глава НАО Юрий Бездудный.