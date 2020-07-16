Всероссийский детский центр «Океан» начал работу на Дальнем Востоке. Первая смена лагеря уже встретила детей.

По информации сотрудников центра, из-за ограничительных мер по коронавирусу в нынешнем году в «Океан» приедут в два раза меньше ребят чем всегда. Так, в первый поток попали лишь 870 детей.

Отмечается, что появились новые требования и к работникам лагеря. В настоящий момент они не могут покидать территорию центра. Такое условие соблюдается в рамках обеспечения безопасности здоровья детей. Помимо прочего, в лагерь не пускают посторонних людей. Теперь запрещены «родительские дни», сообщил сайт «Мир 24».

В текущем году «Океан» начал работать позже практически на два месяца. До этого первая смена детей всегда приезжала в центр ближе к концу весны.