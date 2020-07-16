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    16 июля 2020, 12:34

    Всероссийский детский центр «Океан» начал работу на Дальнем Востоке

    Полина Петрова

    Всероссийский детский центр «Океан» начал работу на Дальнем Востоке. Первая смена лагеря уже встретила детей.
    Всероссийский детский центр «Океан» начал работу на Дальнем Востоке

    По информации сотрудников центра, из-за ограничительных мер по коронавирусу в нынешнем году в «Океан» приедут в два раза меньше ребят чем всегда. Так, в первый поток попали лишь 870 детей.

    Отмечается, что появились новые требования и к работникам лагеря. В настоящий момент они не могут покидать территорию центра. Такое условие соблюдается в рамках обеспечения безопасности здоровья детей. Помимо прочего, в лагерь не пускают посторонних людей. Теперь запрещены «родительские дни», сообщил сайт «Мир 24».

    В текущем году «Океан» начал работать позже практически на два месяца. До этого первая смена детей всегда приезжала в центр ближе к концу весны.