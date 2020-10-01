Всероссийская перепись населения расширила список вопросов

Соотечественников спросят, какими языками они владеют и какие языки используют в повседневной жизни. Эта информация позволит оценить развитие малочисленных народов и поможет сохранить их культурную идентичность.

«Это очень важно для определения культурной политики. Это именно то, что нужно знать — каким языком пользуется человек. Вы знаете английский язык, например, или вы думаете, что его знаете, но никогда не пользуетесь. Тогда большой ценности в этом знании нет», — рассказал руководитель Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.

А при использовании татарского или армянского в повседневной жизни можно говорить, что россияне могут читать на этих языках.

Кроме того, появился блок вопросов о трудовой миграции. С помощью дополнительных вопросов Росстат попытается оценить, как граждане добираются до работы.

«Это нужно для планирования транспортной инфраструктуры. Это очень серьезная задача. С одной стороны, личный автомобиль — это большое удобство, с другой — снижение подвижности, что не очень хорошо для здоровья», — заявила председатель правления региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина.

Она считает важным разобраться в доходах населения и спрогнозировать транспортную нагрузку.

Перепись пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Однако в некоторых отдаленных и труднодоступных регионов страны — в труднодоступных районах Тюменской области, Ямало-Ненецкого округа, Красноярского края и Томской области — она стартовала 1 октября 2020 года.