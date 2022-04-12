Всероссийский конкурс «Лучший специалист по пожарной безопасности» пройдет 22 апреля

22 апреля состоится II конкурс памяти героя Советского Союза Каюма Ахметшина «Лучший специалист по пожарной безопасности России — 2022», посвященный 95-летию с момента образования Государственного пожарного надзора в электронном формате. Его проводит Башкирский межотраслевой институт, соорганизаторами конкурса выступают ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, противопожарная служба Республики при информационной поддержке «МЧС Медиа».

Принять участие в конкурсе могут специалисты по пожарной безопасности с опытом не менее 6 месяцев, делегируемые организацией, зарегистрированной и функционирующей на территории Российской Федерации.

По итогам конкурса участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами с присвоением звания «Лучший специалист по пожарной безопасности России — 2022». Также в ходе состязаний будут определены победители в дополнительных номинациях: на звание лучшего специалиста отрасли (согласно коду ОКВЭД), «Самый молодой участник конкурса» и «За многолетний стаж работы специалиста по пожарной безопасности». Также по итогам конкурса составят рейтинг «100 лучших специалистов по пожарной безопасности России — 2022».